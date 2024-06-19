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В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии заболевших ботулизмом
В Казани врачи оценивают состояние пациентов, госпитализированных с подозрением на ботулизм после отравления продуктами питания, как стабильное. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
По его словам, на данный момент ухудшения состояния здоровья ни у кого из пострадавших не отмечается. Медики прогнозируют благоприятные перспективы для выздоровления пациентов, хотя у некоторых случаи протекают в тяжелой форме и вызывают опасения.
«Нужно время, чтобы вывести их из того состояния, в котором они сейчас находятся. Но у всех перспективы хорошие», – отметил Абашев.
Ранее мы сообщали о госпитализации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 15 пациентов с признаками ботулизма разной степени тяжести.
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