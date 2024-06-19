В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии заболевших ботулизмом

В Казани врачи оценивают состояние пациентов, госпитализированных с подозрением на ботулизм после отравления продуктами питания, как стабильное. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, на данный момент ухудшения состояния здоровья ни у кого из пострадавших не отмечается. Медики прогнозируют благоприятные перспективы для выздоровления пациентов, хотя у некоторых случаи протекают в тяжелой форме и вызывают опасения.

«Нужно время, чтобы вывести их из того состояния, в котором они сейчас находятся. Но у всех перспективы хорошие», – отметил Абашев.

Ранее мы сообщали о госпитализации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 15 пациентов с признаками ботулизма разной степени тяжести.