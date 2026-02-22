news_header_top
Общество 22 февраля 2026 07:30

В Минздраве РТ рассказали про изменения в получении электронных меддокументов в 2026 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Минздраве Татарстана рассказали про улучшения в получении электронных медицинских документов и справок в 2026 году. Они были сделаны в рамках нацпроекта «Экономика данных» и внедрены по федеральному проекту «Государство для людей».

По данным ведомства, республика вошла в десятку российских регионов по количеству электронных записей к врачу, а за прошлый год около 3 миллионов татарстанцев воспользовались возможностью получить медицинские документы в электронном виде. Отмечается, что более 70% обращений на портал «Госуслуг» – запросы на получение медицинской помощи.

Как отмечают в ведомстве, для удобства пользователей:
– запущена информационная страница с инструкциями по просмотру и скачиванию электронных медицинских документов, включая документы детей;
– реализована функция проверки электронной подписи медицинского документа;
– модернизирован классификатор электронных медицинских документов для удобного поиска;
– расширен перечень доступных документов, в том числе добавлено электронное медицинское свидетельство о рождении;
– уведомления о поступлении новых документов теперь отображаются в мессенджере Max.

Ранее «Татар-информ» писал, что записаться к врачу, закрыть больничный и провести телемедицинскую консультацию теперь можно через мессенджер MAX

