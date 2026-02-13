В Минздраве РТ рассказали, как будет работать продление больничного через МАХ

В Минздраве РТ рассказали, как будет работать продление больничного через национальный мессенджер МАХ, которое поможет избежать излишних посещений медучреждения, сэкономив время и пациента, и медицинского работника.

На первичном приеме пациенту будет предложено воспользоваться приложением для дальнейшего взаимодействия, и при согласии врач запишет контакт человека. Решение о возможности применения инструментов телемедицины будет принимать лечащий врач. После окончания лечения пациенту отправят ссылку на телемедицинскую консультацию с указанием времени.

Во время видеозвонка врач будет работать в веб-версии мессенджера и вносить данные в систему, и если состояние пациента будет удовлетворительным, то больничный будет закрыт без посещения поликлиники. Электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажная версия.

В Минздраве отмечают, что новая функция имеет свои ограничения и при необходимости дополнительных исследований пациент должен будет посетить медучреждение очно.

«Современные возможности телемедицины позволяют нам повысить доступность медицинской помощи. Пожалуй, особенно актуально это будет для жителей сельских районов. Пациенту больше не нужно будет лично посещать поликлинику, врачебную амбулаторию или ФАП. Достаточно установить мессенджер MAX на свой смартфон и дать согласие на проведение телемедицинской консультации. Уверен, новая функция будет очень востребована!» – отметил Министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Напомним, что через МАХ можно записаться к врачу с помощью введенного в ноябре бота «Здравоохранение Республики Татарстан».