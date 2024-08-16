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Происшествия 16 августа 2024 14:45

В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших в утреннем ДТП в Салмачах

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В утренней аварии в поселке Салмачи пострадали четверо взрослых и один ребенок, один человек погиб на месте. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Госпитализированы трое взрослых и ребенок. Состояние тяжелое, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Одному из пострадавших госпитализация не понадобилась», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром в поселке Салмачи произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив дома №181 на Центральной улице. По предварительным данным, на встречке столкнулись «Лада» и Renault. Скорость была высокой, ввиду чего от капотов обеих авто почти ничего не осталось. Одна из машин даже загорелась. В результате ДТП погиб водитель отечественной машины.

#ДТП
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