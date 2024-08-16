Один человек погиб и пять пострадали в жесткой аварии в казанских Салмачах

В поселке Салмачи произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив дома №181 на Центральной улице.

По предварительным данным, на встречке столкнулись «Лада» и Renault. Скорость была высокой, ввиду чего от капотов обеих авто почти ничего не осталось. Одна из машин даже загорелась.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП погиб водитель отечественной машины. Трое мужчин, женщина и ребенок из Renault госпитализированы с различными травмами.