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Один человек погиб и пять пострадали в жесткой аварии в казанских Салмачах
В поселке Салмачи произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив дома №181 на Центральной улице.
По предварительным данным, на встречке столкнулись «Лада» и Renault. Скорость была высокой, ввиду чего от капотов обеих авто почти ничего не осталось. Одна из машин даже загорелась.
В результате ДТП погиб водитель отечественной машины. Трое мужчин, женщина и ребенок из Renault госпитализированы с различными травмами.
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