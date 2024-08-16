news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 августа 2024 07:37

Один человек погиб и пять пострадали в жесткой аварии в казанских Салмачах

Скопировать ссылку

В поселке Салмачи произошло смертельное ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, авария случилась напротив дома №181 на Центральной улице.

По предварительным данным, на встречке столкнулись «Лада» и Renault. Скорость была высокой, ввиду чего от капотов обеих авто почти ничего не осталось. Одна из машин даже загорелась.

Фото: © Очевидцы

В результате ДТП погиб водитель отечественной машины. Трое мужчин, женщина и ребенок из Renault госпитализированы с различными травмами.

#смертельное дтп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100