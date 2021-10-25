В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Челнах

По информации на девять часов вечера в БСМП Набережных Челнов находятся четверо пострадавших при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Состояние 11-летнего мальчика характеризуется, как легкой степени тяжести, у ребенка ушибы мягких тканей, он находится в реанимации. Его 17-летний брат – также в отделении реанимации, его состояние тяжелое.

70-летний мужчина, которого спасатели достали из-под завалов, на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации.

22-летняя девушка находится в состоянии крайней степени тяжести, на данный момент она в операционной, врачи борются за ее жизнь.