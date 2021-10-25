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Ру Тат
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25 октября 2021  21:04

В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Челнах

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По информации на девять часов вечера в БСМП  Набережных Челнов находятся четверо пострадавших при взрыве газа в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. 

Состояние 11-летнего мальчика характеризуется, как легкой степени тяжести, у ребенка ушибы мягких тканей, он находится в реанимации. Его 17-летний брат – также в отделении реанимации, его состояние тяжелое.

70-летний мужчина, которого спасатели достали из-под завалов, на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации.

22-летняя девушка находится в состоянии крайней степени тяжести, на данный момент она в операционной, врачи борются за ее жизнь.

#взрыв газа в жилом доме
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