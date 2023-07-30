В Минздраве РТ рассказали о состоянии пострадавших от урагана в Марий Эл

В Мининстерстве здравоохранения РТ рассказали о состоянии пострадавших от урагана в Марий Эл. Отмечается, что по состоянию на 14.00 30 июля 4 пострадавших от урагана, прошедшего накануне в районе озера Яльчик, эвакуированы из Волжской ЦГБ и госпитализированы в РКБ.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что четверых пострадавших во время урагана в Марий Эл доставили в казанскую клиническую больницу №7. Оба они госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан, всего пострадало 20 татарстанцев, в том числе 4 детей.

В настоящее время 8 человек, в том числе ребенок госпитализированы: 5 человек в РКБ, ребенок в ДРКБ, один человек в ГКБ №7, один человек в Зеленодольскую ЦРБ, еще четрые находятся на амбулаторном лечении.

Отметим, что в Республиканскую клиническую больницу за вчерашний вечер обратились 13 человек, которые так или иначе пострадали от урагана. Двенадцати из них помощь оказана и они отпущены домой, одну женщину госпитализировали.