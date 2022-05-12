В Минздраве рассказали о состоянии фельдшеров, попавших в ДТП с «КАМАЗом» в Казани
О том, в каком состоянии после аварии находятся фельдшеры скорой помощи, «Татар-информу» рассказом в пресс-службе Минздрава Татарстана. Авария произошла сегдня в Казани – «КАМАЗ» столкнулся с машиной скорой, два фельдшера пострадали.
«Фельдшеры в состоянии средней степени тяжести доставлены в седьмую казанскую больницу», – рассказали в пресс-службе министерства.
Сейчас жизни медиков ничего не угрожает.
Напомним, что ДТП произошло сегодня около половины десятого утра на пересечении улиц Белинского и Тэцевская.