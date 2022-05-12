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Ру Тат
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Здоровье
12 мая 2022  10:55
Эвелина Киселёва

В Минздраве рассказали о состоянии фельдшеров, попавших в ДТП с «КАМАЗом» в Казани

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О том, в каком состоянии после аварии находятся фельдшеры скорой помощи, «Татар-информу» рассказом в пресс-службе Минздрава Татарстана. Авария произошла сегдня в Казани – «КАМАЗ» столкнулся с машиной скорой, два фельдшера пострадали. 

«Фельдшеры в состоянии средней степени тяжести доставлены в седьмую казанскую больницу», – рассказали в пресс-службе министерства.

Сейчас жизни медиков ничего не угрожает.

Напомним, что ДТП произошло сегодня около половины десятого утра на пересечении улиц Белинского и Тэцевская.

#ДТП #минздрав рт
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