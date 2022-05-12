Два фельдшера пострадали в ДТП с «КАМАЗом» и машиной скорой помощи в Казани

ДТП произошло сегодня около половины десятого утра на пересечении улиц Белинского и Тэцевская, рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, карета скорой помощи двигалась по второстепенной дороге со включенными звуковыми и световыми сигналами, когда ее не пропустил грузовик.

В результате ДТП пострадали два фельдшера скорой помощи. Медики осматривают их на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

