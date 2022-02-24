В Минздраве РТ рассказали о состоянии детей, на которых упала глыба льда в Бугульме

Двое детей, на которых упала глыба льда с крыши в Бугульме, находятся в состоянии средней степени тяжести с ушибами в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстан.

«Дети госпитализированы, состояние средней степени тяжести, ушибы», – отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетние остаются под наблюдением врачей.

Напомним, что возле дома №10 по улице Циолковского в Бугульме ледяная глыба упала с крыши дома на двоих детей – 6-летнего мальчика и 2-летнюю девочку.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Прокуратура РТ начала проверку после инцидента, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете России по РТ.