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Происшествия
24 февраля 2022  10:40
Полина Шевчук

В Бугульме ледяная глыба упала с крыши на двоих детей, они с травмами в больнице

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Прокуратура РТ начала проверку после инцидента возле дома №10 по улице Циолковского в Бугульме. Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, ледяная глыба упала с крыши дома на двоих детей – 6-летнего мальчика и 2-летнюю девочку.

Малышей с травмами головы доставили в ЦРБ.

На место происшествия выезжал городской прокурор Артем Кривоносов. 

На данный момент известно, что управление домом осуществляется ООО УК «Антей». Прокуратура уже вносила в адрес руководства УК требование очистить крышу от наледи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

#снег упал с крыши #Прокуратура РТ #следком рт
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