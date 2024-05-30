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В Минздраве РТ рассказали, какие направления здравоохранения войдут в новые Нацпроекты
В Татарстане продолжат нацпрограмму модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение», рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
«Нам досконально пока неизвестна вся структура будущих национальных проектов. Наше место, видимо, будет в разделах “Демография” и “Семья”. Мы видим, что это модернизация женских консультаций, связанная с охраной репродуктивного здоровья, вопросы акушерских стационаров и детских больниц. На них будет большой упор», – отметил замминистра.
Альмир Абашев добавил, что есть сведения о продолжении программы модернизации первичного звена здравоохранения. В приоритете будут населенные пункты численностью больше 50 тыс. человек, в Татарстане таких городов шесть, если не считать Набережные Челны и Казань.
«Эти города требуют дополнительных вложений в инфраструктуру и кадры. Очень надеемся, что мы сможем реализовать изменения в следующую пятилетку, чтобы жители почувствовали улучшения качества медицинской помощи», – подчеркнул он.
Напомним, что в этом году подходит к концу пятилетняя реализация первых национальных проектов страны, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, в числе которых был нацпроект «Здравоохранение». «Татар-информ» подробно рассказывал, какие национальные проекты будут реализовываться с 2025 года.
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