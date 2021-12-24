В Минздраве РТ оценили эффективность экспресс-тестов на Covid-19

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию показали свою эффективность. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«По прошествии времени, технология доказала свою эффективность. Выходят у нас доктора на дом по вызовам пациентов. Там же делают экспресс-тест. В течение 15 минут результат готов. И когда мы сравниваем с результатами ПЦР- анализов, мы видим четкую корреляцию. Нас устраивает качество проводимой работы», — отметил спикер.

Владимир Жаворонков добавил, что часто эти тесты применяют в стационарах.

По его словам, экспресс-тесты облегчили диагностику пациентов, с ними доступность и скорость реагирования повысилась.

Напомним, что в конце октября в больницы и поликлиники Татарстана начали завозить экспресс-тесты на новую коронавирусную инфекцию.