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Ру Тат
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27 октября 2021  12:18
Эвелина Киселёва

Экспресс-тесты на Covid-19 начали развозить по медучреждениям Татарстана

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В больницы и поликлиники Татарстана начали завозить экспресс-тесты на новую коронавирусную инфекцию. Об этом в специальном прямом эфире о вакцинации рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Первая партия экспресс-тестов поступила на склад и сейчас развозится по медицинским организациям», – отметил спикер.

Врач рассказал, что эти тесты отличаются тем, что результаты наличия антигена приходят очень быстро, однако в полном объеме заменить ПЦР-диагностику они не смогут. Эти экспресс-тесты на антиген коронавируса будут помогать в отдельных случаях.

«Они помогают врачу в довольно короткое время принять решение о направлении пациента на госпитализацию, либо о проведении каких-либо дополнительных исследований», – рассказал Лопушов.

#экспресс-тест #Коронавирус #вакцинация
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