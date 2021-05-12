Минздрав РТ объяснил, почему увеличилось количество пострадавших детей в казанской школе

Вчера стало известно о 18 пострадавших детях в нападении на школу №175 в Казани. Но сегодня объявили, что больнице находится уже 20 ребят. Разницу на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» объяснил заместитель министра здравоохранения РТ - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Были моменты, когда детишки уходили домой [из школы] в состоянии возбуждения и после этого у них начинали болеть ручки, ножки», - отметил спикер.

Замминистра подчеркнул, что среди обратившихся позже детей нет пострадавших , которые находятся в тяжелой и средней степени тяжести.

Напомним, что сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим в результате нападения 19-летнего подростка на казанскую гимназию №175.