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Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
В день траура Рустам Минниханов выразил скорбь по погибшим в школе №175
Замминистра здравоохранения рассказал о состоянии 23 пострадавших при нападении на школу
Ру Тат
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12 мая 2021  11:00
Эвелина Киселёва

Минздрав РТ объяснил, почему увеличилось количество пострадавших детей в казанской школе

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Вчера стало известно о 18 пострадавших детях в нападении на школу №175 в Казани. Но сегодня объявили, что больнице находится уже 20 ребят. Разницу на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» объяснил заместитель министра здравоохранения РТ - начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. 

«Были моменты, когда детишки уходили домой [из школы] в состоянии возбуждения и после этого у них начинали болеть ручки, ножки», - отметил спикер.

Замминистра подчеркнул, что среди обратившихся позже детей нет пострадавших , которые находятся в тяжелой и средней степени тяжести.

Напомним, что сегодня в Татарстане объявлен день траура по погибшим в результате нападения 19-летнего подростка на казанскую гимназию №175.

ЧП в казанской школе
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