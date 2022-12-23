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Ру Тат
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Здоровье
23 декабря 2022  16:09
Эвелина Киселёва

В Минздраве РТ объяснили, кому проводят тесты на грипп

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В Татарстане на грипп и другие ОРВИ тестируют при попадании в инфекционную больницу и при необходимости в поликлиниках. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Однозначно тестирование проводится в инфекционной больнице, когда пациент подлежит госпитализации. Потому что важно на этом этапе понять, с чем пациента кладем. Зачастую симптомы бывают одинаковые у ОРВИ, Covid-19, и гриппа. В первую очередь исключается коронавирус, дальше мы начинаем проводить диагностику между ОРВИ и гриппом», — объяснил он. 

В поликлиниках исключительно врач решает, необходимо ли тестирование на грипп. Исследование проводится методом ПЦР. 

«Тотально всем подряд мы исследования не проводим», – заключил Владимир Жаворонков.

Напомним, что по постановлению Правительства РФ в больницах и поликлиниках по всей России начали масштабное тестирование на грипп и другие респираторные инфекции. Оно проводится бесплатно – по ОМС.

#грипп
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