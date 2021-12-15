В Минздраве рассказали, врачей каких специальностей не хватает в Татарстане

Проблема с нехваткой узких специалистов в районах Татарстана все еще остается. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

«Если мы берем амбулаторно-поликлиническое звено, это больше всего касается таких узких специалистов, как ЛОРы, психиатры, дерматовенерологи», — отметил спикер.

По его словам, есть ряд районов, где существует потребность в участковых терапевтах и педиатрах. Но при этом есть районы с хорошей укомплектованностью кадрами.

«В стационарном звене острая потребность всегда была, есть и остается в анестезиологах-реаниматологах, патологоанатомической службе – она всегда была востребована. В неонатологах, врачах-фтизиатрах — в некоторых районах, точечно», – добавил замминистра.

Всего на сегодня требуются около 1200 врачей, из них 810 — в поликлиники республики.

Подробнее узнать о медицинских кадрах в Татарстане можно на сайте ИА «Татар-информ».