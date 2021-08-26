В Минздраве предупредили о влиянии кондиционеров на распространение коронавируса

Необходимо свести к минимуму использование кондиционеров комнатного типа, чтобы снизить риски распространения коронавируса Covid-19 в местах массового скопления людей. На это обратил внимание главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

«<…> использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Дело в том, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. В результате в помещениях ухудшается воздухообмен, сильнее накапливаются и распространяются мелкодисперсные частицы, поддерживаются высокие концентрации инфекционного аэрозоля, объяснил врач.

В связи с этим Чуланов подчеркнул, что использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирионов в воздухе и, соответственно, уменьшить риск заражения Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые нашли антитело, защищающее от большинства штаммов коронавируса.