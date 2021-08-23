Ученые нашли антитело, защищающее от большинства штаммов коронавируса

Американские исследователи в ходе опытов на лабораторных мышах обнаружили антитело, которое эффективно нейтрализует почти все известные разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Работа опубликована в научном журнале Immunity, передает ТАСС.

Как правило, новый коронавирус использует для заражения клеток так называемый шиповидный белок. Медики во главе с Майклом Даймондом из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выделили из организмов зараженных мышей 43 связывающих его антитела.

Позднее девять из них, оказавшихся наиболее эффективными, ученые протестировали на мышах, зараженных первоначальным вариантом Covid-19. Затем два самых защищающих антитела проверили на наиболее распространенных разновидностях патогена.

Лучше всего справилось с альфа-, бета-, гамма-, дельта-, каппа-, йота- и несколькими другими вариантами вируса антитело SARS2-38. В частности, оно защитило грызунов от каппа- и бета-вариантов, а последний особенно хорошо противостоит антителам.

При этом мутации коронавируса, способные помешать антителу SARS2-38 работать, пока встречаются лишь в 0,04% случаев. Это делает антитело перспективной основой для терапии многих вариантов коронавируса.