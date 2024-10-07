Безработные челнинцы могут получить социальную поддержку в 58 тыс. рублей

Жители Набережных Челнов с доходами ниже прожиточного минимума могут получить государственную социальную помощь. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления соцзащиты города Ленар Шакиров.

Он напомнил, что величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Республике Татарстан на этот год, составляет 13 135 рублей.

Отдельный акцент спикер сделал на социальном контракте — это финансовая поддержка для тех, кто по разным жизненным причинам на данный момент является безработным или планирует сменить место работы.

«На текущий момент план по освоению денежных средств, выделенных городу для оказания государственной социальной помощи при трудоустройстве, составляет 17 млн 694 тыс. рублей. Освоено, с учетом выплат по действующим контрактам, 7 млн 642 тыс. рублей. Необходимо реализовать до конца года 10 млн 52 тыс. рублей, заключить 155 контрактов по трудоустройству», — поделился планами выступающий.

Чтобы получить социальную помощь, челнинцы должны обратиться до трудоустройства в Управление социальной защиты или направить заявление через сайт госуслуг.

Первую выплату (14 317 рублей) обратившиеся получат после регистрации в Центре занятости населения в качестве безработного через портал «Работа России». Вторая выплата в таком же размере дополнительно к заработной плате будет проведена при трудоустройстве. Последующие выплаты положены в течение двух месяцев.

«Уважаемые руководители! Ваши работники смогут получать в дополнение к заработной плате, выплачиваемой предприятием, и материальную поддержку от государства в течение трех месяцев с даты трудоустройства. Общая сумма выплат, полученных работниками, составит 57 268 рублей. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам с просьбой довести информацию до сведения отдела кадров и направлять каждого соискателя в Управление социальной защиты для рассмотрения вопроса об оказании государственной социальной помощи о трудоустройстве», — обратился Ленар Шакиров.