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Ру Тат
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Общество
8 марта 2022  14:32

В Минтруде рассказали о размере нового пособия на детей от восьми до 16 лет

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Размер нового пособия на детей от восьми до 16 лет из семей, имеющих низкие доходы, будет зависеть от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

«Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей», — пояснил руководитель Минтруда.

Ранее Президент РФ Владимир Путин, поздравляя жительниц России с Международным женским днем, объявил, что с 1 апреля в стране установят выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет из семей, имеющих низкий доход.

По словам главы государства, первые такие выплаты семьи получат уже с мая, о чем сообщал «Татар-информ».

#социальные выплаты #выплаты на детей
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