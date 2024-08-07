В Минстрое Татарстана прокомментировали падение объема продаж жилья на 40%

Айрат Айзатуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на падение объема продаж на 40% на рынке жилья, Минстрой Татарстана продолжит выполнять планы по строительству. Об этом министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Айрат Айзатуллин сказал на пресс-конференции ведомства, приуроченной ко Дню строителя.

«Пока таких вводных от Минстроя России мы не получали, у нас есть планы, расписанные до 30-го года, где уже в 30-м году мы должны вводить 3,5 млн квадратных метров жилья <...> Объем продаж — да, они сегодня упали. Если сравнивать с прошлым годом, <...> это порядка 40%. С 1 июля отменили льготную ипотеку. Но сохранилась сельская ипотека и ипотека IT. Понятно, что там появятся новые правила — чуть-чуть круг сузится и по сельской ипотеке, и по IT-ипотеке. По IT-ипотеке даже может — загадывать не буду — мы что-то выиграем. Запретят в Москве, Санкт-Петербурге, и „айтишник“, который работает здесь и получает квартиру, должен будет до конца отработать, пока не закроет кредит. Такие новые правила введутся», — рассказал министр.

Он отметил, что градостроительный потенциал в республике еще есть.

«Мы имеем 495 уже выданных разрешений. И сегодня вместе с институтом [развития городов РТ] мы регулируем, где-то даже наших строителей останавливаем — это Казанская агломерация, вокруг Казани. Пока есть такой серьезный напор: 4,5 млн кв. метров мы пока в запасе имеем, поэтому следующий год мы еще выдержим», — сказал министр.