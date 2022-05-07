В Минстрое Татарстана доложили о реализации национальных проектов

В 2022 году Минстрой Татарстана курирует 105 объектов, реализация которых проходит в рамках национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По его словам, 37 объектов являются частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Три из них готовы на 11%, еще 27 включены в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», на шести работы стартовали.

По шести объектам, выигравшим в конкурсе малых городов и исторических поселений, работы начались на двух. По всем остальным реализация начнется после майских праздников.

Строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом для Нурлата входит в паспорт федеральной программы «Чистая вода». Здесь выполнение работ оценивается в 6%.

По федеральной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселены 179 квартир, в которых проживали 402 человека. Всего до конца года нужно расселить 841 человека.

Также в республике продолжается реализация национального проекта «Экология». В федеральную программу «Оздоровление Волги» входят два крупных мероприятия — реконструкция биологических очистных сооружений в Казани (строительно-монтажные работы выполнены на 31%) и рекультивация иловых полей биологических очистных в Казани (9%).

На Самосыровском полигоне, рекультивация которого проводится по федеральному проекту «Чистая страна», объем выполненных работ оценивается в 36%.

Мероприятия по совершенствованию системы образования в республике осуществляются в рамках двух нацпроектов. В Тукаевском районе строится школа на 100 мест («Образование», федеральный проект «Современная школа»). В Бавлинской школе завершился ремонт спортзала (федеральный проект «Успех каждого ребенка»).

В Казани по нацпроекту «Демография» строится дошкольное образовательное учреждение (выполнение работ 14%).

По федеральной программе «Модернизация первичного звена» (нацпроект «Здравоохранение») ведется строительство 30 объектов (запланировано 34). Также предстоит отремонтировать 15 объектов (общее выполнение работ здесь достигло 30%).

В национальный проект «Культура» входит пять объектов строительства, где работы выполнены 7%, четыре объекта капитального ремонта (41%) и два объекта реконструкции — это Дом культуры в Буинске и Нижнекамский театр юного зрителя.

По шести госпрограммам предстоит капитально отремонтировать 66 общеобразовательных учреждений, возвести драмтеатр «Мастеровые» в Челнах (66%), отремонтировать 14 гидротехнических сооружений, один сельский ДК, провести берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, а также обустроить 7 площадок под комплексную жилзастройку и построить три объекта образования, рассказал о планах на 2022 год Фролов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил контролировать ход реализации федеральных программ и предусмотреть дальнейшее планирование программ строительства с федеральным финансированием — на 2023 и 2024 годы, сообщается на портале руководителя республики.