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Строительство
12 февраля 2022  11:48

Минстрой РТ: В нацпроекты включены 105 объектов строительства и ремонта

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О реализации национальных проектов проинформировал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в республиканском Доме Правительства. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам министра, на сегодня в них включены 105 объектов строительства и ремонта по 12 федеральным проектам. «Соглашения с профильными федеральными министерствами и ведомствами уже подписаны», — добавил он.

Так, 37 объектов включены в паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда», 27 общественных пространств необходимо обновить по проекту «Формирование комфортной городской среды», еще 6 территорий, победителей конкурса «Малые города и исторические поселения», также будут благоустроены.

В 2022 году также при участии Минстроя республики будут реализованы 5 госпрограмм, которые суммарно включают 102 объекта. В рамках государственной программы «Развитие образования» предстоит выполнить  наибольший объем работ — за год в 66 общеобразовательных организациях необходимо провести капитальный ремонт.

#Национальные проекты
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