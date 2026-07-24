В Минстрое РФ опровергли изменение правил передачи показаний по счетчикам воды

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Слухи об изменении в России правил передачи показаний по счетчикам воды с 1 августа текущего года не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое РФ, передает ТАСС.

В профильном ведомстве напомнили, что норма о передаче показаний по расходу воды до 25-го числа текущего месяца действует более десяти лет, как и норма о расчете по среднему потреблению за предыдущие шесть месяцев при просрочке.

Соответствующие правила установлены постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года (подпункт К1 пункта 33 и пункт 60 соответственно).

С 1 марта этого года в России изменился крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Если раньше оплачивать счета нужно было до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, то теперь установлен новый срок – до 15-го числа.

С весны квитанции должны направляться жильцам не позднее 5-го числа месяца – как в бумажном, так и в электронном формате. Управляющие компании и ТСЖ при этом потеряли право самостоятельно устанавливать другие сроки выставления счетов и их оплаты.