В Минспорта напомнили, какие улицы будут перекрыты из-за забега «Ночная Казань»

Фото: сайт Минспорта РТ

В Казани в ночь с 27 на 28 июля пройдет легкоатлетический забег «Ночная Казань», в связи с чем в центре города будет ограничено движение транспортных средств. Об этом напомнили в Минспорта РТ.

Так, с 23.30 27 июля и до 00:40 следующего дня будет полностью перекрыто движение по Кремлевской дамбе (по направлению от ул. Батурина до ул. Декабристов), по ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. С. Хакима и от ул. С. Хакима до Кремлевской дамбы).

С 23.30 27 июля и до часа ночи будет недоступен для автомобилей участок Кремлевской дамбы от ул. Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23.00 и до 01.30 будет приостановлено два направления движения по Кремлевской набережной (по направлению от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева), по ул. Батурина (от Федосеевской до Кремлевской набережной), а также по автомобильной дороге от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия).