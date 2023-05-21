В Минсельхозпроде РТ рассказали, какие меры приняты для снижения случаев гибели пчел

В Татарстане приняли меры, чтобы избежать массовой гибели пчел. Об этом рассказал «Татар-информу» ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

«Во всех районах республики провели совещания, участниками которых стали руководители сельхозпредприятий, пчеловоды, представители государственных и контрольно-надзорных органов. Выяснилось, что основная проблема — отсутствие диалога между пчеловодами и аграриями, нежелание друг друга слушать», - сообщил спикер.

По словам Гамирова, в 99% случаев, если есть взаимопонимание между пчеловодами и аграриями, проблем с гибелью пчел не возникает.

Он добавил, что также прошло обучение агрономов и руководителей хозяйств по безопасным технологиям возделывания рапса, подсолнуха и других масличных культур.

В частности, аграриям предложили несколько альтернатив. Например, использовать для обработки полей биологические препараты или химические препараты третьего или четвертого класса опасности, то есть менее угрожающие пчелам. Кроме того, продемонстрировали разные варианты успешного возделывания сельхозкультур.

«Есть хозяйства, которые возделывают рапс, используя биологические препараты. Есть хозяйства, которые работают с достаточно страшными для пчеловода препаратами — первого и второго класса опасности, но при этом гибель пчел не возникает из-за того, что все технологии соблюдаются, обработка полей проводится с десяти часов вечера до двух утра», — уточнил спикер.

Массовая гибель пчел произошла практически во всех районах Татарстана в 2019 году из-за обработки полей пестицидами. Погибли примерно 2,5 тыс. пчелосемей.

Полностью интервью Алмаза Гамирова «Лимонад из меда и глэмпинги с апидомиками: как в Татарстане будут развивать пчеловодство» можно прочитать на сайте «Татар-информа».