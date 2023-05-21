В Минсельхозпроде РТ объяснили, почему не растут цены на мед

В Татарстане уже несколько лет наблюдаются стабильные цены на мед. Сможет ли измениться стоимость этой продукции в 2023 году, рассказал «Татар-информу» ведущий советник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

«Уровень покупательской способности падает, и мед пока не является продуктом первой необходимости, поэтому не все его покупают. И пока объективных причин, чтобы цена на мед росла, я не вижу», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что в республике научились производить много меда, а объемы его покупок снижаются, и поэтому цена не растет. «Более того, увеличили объемы производства технических культур — подсолнуха, рапса. Срок медосбора тоже увеличился — на две-три недели, даже в августе мед собирают», — добавил собеседник агентства.

По мнению Гамирова, чтобы изменить ситуацию, нужно заниматься переработкой продукции. «Если мы создадим хорошую продукцию на основе меда, к примеру, лимонад, леденцы, то это станет еще одним товаром для сбыта», — убежден он.

Однако, по словам спикера, сначала надо привить культуру потребления меда и медовой продукции. Для этого планируется проводить различные мероприятия, например, фестиваль татарстанского меда «Татарстан балы».

«И чтобы повысить культуру потребления, нужно продавать продукцию в красивой упаковке. Мы производим очень хороший, качественный мед, но отстаем по упаковке товара», — заключил Гамиров.

Полностью интервью Алмаза Гамирова «Лимонад из меда и глэмпинги с апидомиками: как в Татарстане будут развивать пчеловодство» можно прочитать на сайте «Татар-информа».