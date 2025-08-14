В Минпромторге РТ разъяснили, будут ли вводить обязательную школьную форму с сентября

В Минпросвещения РФ не утверждали единую школьную форму, сообщили в Минпромторге РТ.

«Учебные заведения по-прежнему могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников (ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Она также может иметь отличительные знаки образовательной организации – эмблемы, нашивки, фурнитуру с символикой и другие декоративные элементы», – объяснили в министерстве республики.

Также в Минпромторге РТ добавили, что с 3 сентября 2025 года в России вступит в силу ГОСТ для школьной формы, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Однако он касается качества одежды, а не фасона и цвета.

«Согласно ГОСТу, школьная форма должна быть изготовлена из тканей с хорошей воздухопроницаемостью, способностью отводить влагу и не вызывать аллергии. Также строго регламентируются характеристики подкладочных материалов, фурнитуры (без острых краев и кромок) и точное соответствие размерам типовых детских фигур. Стандарт направлен на защиту детей от некачественной и неудобной одежды, а родителей – от лишних трат. Данный ГОСТ не распространяется на обувь и спортивную одежду», – сообщили в Минпромторге РТ.

В министерстве подчеркнули, что наиболее крупными производителями школьной формы в Татарстане являются компания «Бросско», швейная мастерская «Ирэн», ООО «Школьная мода», ООО «⁠Триада», ⁠АО «Кукморская швейная фабрика», АО «⁠Нижнекамская швейная фабрика» и ателье «Школьная форма» ООО «Унисервис-Успех+».