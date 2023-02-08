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Наука и образование
8 февраля 2023  13:59

Минпросвещения не планирует менять порядок сдачи ЕГЭ в этом году

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В 2023 году никаких изменений при сдаче Единого государственного экзамена не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В этом году точно никаких изменений в ЕГЭ не будет», – цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что все изменения в правила сдачи экзамена обычно вносятся и объявляются до 1 сентября каждого учебного года. 

График проведения ЕГЭ на 2023 год был утвержден Минпросвещения и Рособрнадзором в декабре прошлого года и опубликован на официальном портале правовой информации. Основной период сдачи экзаменов пройдет с  26 мая по 20 июня. Продолжительность экзаменов традиционно будет зависеть от предмета. Самым продолжительным станет экзамен по обществознанию — 3 часа 55 минут, а информатика и химия станут самыми короткими, занимая всего по 2 часа.

 

 

 

 

#егэ #образование #сергей кравцов
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