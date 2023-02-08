Минпросвещения не планирует менять порядок сдачи ЕГЭ в этом году

В 2023 году никаких изменений при сдаче Единого государственного экзамена не планируется, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В этом году точно никаких изменений в ЕГЭ не будет», – цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что все изменения в правила сдачи экзамена обычно вносятся и объявляются до 1 сентября каждого учебного года.

График проведения ЕГЭ на 2023 год был утвержден Минпросвещения и Рособрнадзором в декабре прошлого года и опубликован на официальном портале правовой информации. Основной период сдачи экзаменов пройдет с 26 мая по 20 июня. Продолжительность экзаменов традиционно будет зависеть от предмета. Самым продолжительным станет экзамен по обществознанию — 3 часа 55 минут, а информатика и химия станут самыми короткими, занимая всего по 2 часа.