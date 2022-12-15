Утверждено расписание ЕГЭ на 2023 год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2023 году основной период Единого государственного экзамена пройдет с 26 мая по 20 июня. График утвержден Минпросвещения и Рособрнадзором и опубликован на официальном портале правовой информации.

В первый экзаменационный день школьники будут сдавать географию, химию и литературу, 29 мая — русский язык, 1 июня — математику, 5-го числа — историю и физику. 8 июня состоится экзамен по обществознанию, 13-го — по иностранному языку и биологии. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам 11-классники сдадут 16 и 17 июня. Завершится основной период ЕГЭ по информатике, который пройдет 19 и 20 июня.

Продолжительность экзаменов традиционно будет разниться в зависимости от предмета. Так, самым продолжительным станет экзамен по обществознанию — 3 часа 55 минут, а информатика и химия станут самыми короткими, занимая по 2 часа.

Напомним, что накануне стал известен график ОГЭ на 2023 год.