В Минпромторге допустили снижение цен на ряд продукций

Фото: © «Татар-информ»

Минпромторг РФ не видит предпосылок для увеличения стоимости продуктов в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он отметил, что цены на ряд товаров в магазинах, напротив, могут снизиться.

«С учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют — то, что касается мясной группы, — цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению», — приводит слова Евхухова ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что минимальная цена потребительской корзины в Татарстане увеличилась до 22 020 рублей.