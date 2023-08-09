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В Минпромторге допустили снижение цен на ряд продукций
Минпромторг РФ не видит предпосылок для увеличения стоимости продуктов в ближайшее время, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. Он отметил, что цены на ряд товаров в магазинах, напротив, могут снизиться.
«С учетом опять-таки сезонных факторов, окончания сезона отпусков, дачного периода, шашлычного, как его называют — то, что касается мясной группы, — цены, мы полагаем, к осени будут на некоторые виды товаров еще иметь тренд к понижению», — приводит слова Евхухова ТАСС.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что минимальная цена потребительской корзины в Татарстане увеличилась до 22 020 рублей.
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