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Цена минимальной потребительской корзины в Татарстане увеличилась до 22 тыс. рублей
Размер минимального потребительского бюджета в Татарстане за II квартал 2023 года увеличен на 215 рублей — до 22 020. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
О планах увеличить стоимость продовольственной корзины стало известно еще в июле — тогда проект, подготовленный Минтруда республики, проходил антикоррупционную экспертизу.
«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2023 года в размере 22 020 рублей», — отмечается в постановлении.
Напомним, что за I квартал 2023 года минимальный потребительский бюджет был утвержден в размере 21 805 рублей. Тогда он увеличился более ощутимо — на 663 рубля в сравнении с концом 2022 года.
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