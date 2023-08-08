Цена минимальной потребительской корзины в Татарстане увеличилась до 22 тыс. рублей

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Размер минимального потребительского бюджета в Татарстане за II квартал 2023 года увеличен на 215 рублей — до 22 020. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

О планах увеличить стоимость продовольственной корзины стало известно еще в июле — тогда проект, подготовленный Минтруда республики, проходил антикоррупционную экспертизу.

«Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2023 года в размере 22 020 рублей», — отмечается в постановлении.

Напомним, что за I квартал 2023 года минимальный потребительский бюджет был утвержден в размере 21 805 рублей. Тогда он увеличился более ощутимо — на 663 рубля в сравнении с концом 2022 года.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, которая обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. Фактически, это стоимость минимальной потребительской корзины.