В Минпромторге РФ ждут нормализации цен на офисную бумагу

Ситуация с ростом цен на офисную бумагу в России нормализуется. Они возвращаются к уровням января-февраля 2022 года, заверил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Нехватка продукции стала заметной и цены, действительно, сильно выросли из-за временного локального дефицита... Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет», – приводит слова политика РИА Новости.

Он напомнил, что в России работает три крупнейших производителя офисной бумаги ( в Ленинградской области, в Республике Коми и в Архангельской области).

Евтухов объяснил, что резкое подорожание бумаги было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания листов, которые привозили в Россию из Финляндии. Компания уже нашла новых поставщиков химикатов как на территории России, так и в Китае и Индии.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Многие зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка и приостановили импорт своих товаров в РФ.