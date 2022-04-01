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Промышленность
1 апреля 2022  18:21

В Минпромторге РФ ждут нормализации цен на офисную бумагу

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Ситуация с ростом цен на офисную бумагу в России нормализуется. Они возвращаются к уровням января-февраля 2022 года, заверил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. 

«Нехватка продукции стала заметной и цены, действительно, сильно выросли из-за временного локального дефицита... Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет», – приводит слова политика РИА Новости.

Он напомнил, что в России работает три крупнейших производителя офисной бумаги ( в Ленинградской области, в Республике Коми и в Архангельской области).

Евтухов объяснил, что резкое подорожание бумаги было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания листов, которые привозили в Россию из Финляндии. Компания уже нашла новых поставщиков химикатов как на территории России, так и в Китае и Индии. 

#промышленность #Минпромторг #повышение цен
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