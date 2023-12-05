В Минобрнауки РТ прокомментировали возможность отмены школьных занятий в морозы

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В Министерстве образования и науки Татарстана пояснили, при какой температуре воздуха зимой могут быть отменены занятия в школах.

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при -23 градусах, в начальных классах городских школ и 5–9-х классах сельских школ — при -25 градусах», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

Кроме того, занятия отменяются в 5–9-х классах городских школ при -27 градусах, в 10-11-х классах сельских школ — при 30 градусах мороза, в 10-11-х классах городских школ — при -32 градусах.

Занятия по физкультуре на открытом воздухе можно проводить для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6–10 м/c, для старшеклассников — не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6–10 м/c.

Министерство также рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципалитетов при температуре -25 градусов и ниже.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за морозов.