В Минобрнауки РТ предупредили о вербовках подростков вражескими спецслужбами

В Татарстане появились случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Ранее мы писали, что злоумышленники через соцсети и мессенджеры предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных поручений – от фотографирования стратегических объектов до перевозки неизвестных грузов.

Вербовщики, используя психологические манипуляции, убеждают молодежь, что несовершеннолетний возраст защитит их от ответственности. Однако подобные действия подпадают под статьи УК РФ с реальными сроками наказания, напоминают в министерстве.

Антитеррористическая комиссия Татарстана призывает родителей: