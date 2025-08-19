В Минобрнауки РТ предупредили о вербовках подростков вражескими спецслужбами
В Татарстане появились случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.
Ранее мы писали, что злоумышленники через соцсети и мессенджеры предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных поручений – от фотографирования стратегических объектов до перевозки неизвестных грузов.
Вербовщики, используя психологические манипуляции, убеждают молодежь, что несовершеннолетний возраст защитит их от ответственности. Однако подобные действия подпадают под статьи УК РФ с реальными сроками наказания, напоминают в министерстве.
Антитеррористическая комиссия Татарстана призывает родителей:
- Уделять больше внимания онлайн-активности детей;
- Выстраивать доверительные отношения;
- Немедленно сообщать о подозрительных контактах по телефону (843) 567-86-72.