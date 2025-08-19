news_header_top
Общество 19 августа 2025 17:34

В Минобрнауки РТ предупредили о вербовках подростков вражескими спецслужбами

В Татарстане появились случаи вербовки подростков украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

Ранее мы писали, что злоумышленники через соцсети и мессенджеры предлагают школьникам и студентам колледжей «легкий заработок» за выполнение подозрительных поручений – от фотографирования стратегических объектов до перевозки неизвестных грузов.

Вербовщики, используя психологические манипуляции, убеждают молодежь, что несовершеннолетний возраст защитит их от ответственности. Однако подобные действия подпадают под статьи УК РФ с реальными сроками наказания, напоминают в министерстве.

Антитеррористическая комиссия Татарстана призывает родителей:

  • Уделять больше внимания онлайн-активности детей;
  • Выстраивать доверительные отношения;
  • Немедленно сообщать о подозрительных контактах по телефону (843) 567-86-72.
#Минобрнауки РТ #терроризм #подростки #молодежь
