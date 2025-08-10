Жителей РТ предупредили о вербовке вражескими спецслужбами подростков для диверсий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Украинские спецслужбы активизировали работу по вербовке подростков, в том числе и в Татарстане, для совершения диверсий и терактов.

Чаще всего интерес вербовщиков направлен на учеников старших классов школ или студентов колледжей. Им предлагают «легкие деньги» за доставку посылок, фотографирование промышленных предприятий или объектов транспортной инфраструктуры. Вербовщики делают упор на том, что к уголовной ответственности за выполнение подобных «заданий» подростков якобы не привлекут, поскольку им нет 18 лет.

Те, кто занимается вербовкой, как правило, хорошие психологи-манипуляторы. В разговоре они используют определенные речевые обороты, угрозы, шантаж. К примеру, сначала убеждают подростков перечислить им родительские сбережения, а вернуть их обещают лишь после того, как жертва выполнит определенные условия. Как правило, то, что вербовщики просят сделать, подпадает под действие статей Уголовного кодекса РФ об экстремизме, терроризме и диверсионной деятельности.

Эксперты обращают внимание родителей на то, что с подростком в семье должны быть выстроены доверительные отношения. В этом случае, если его попытаются завербовать, он обязательно расскажет об этом взрослым, которым доверяет, что даст возможность предотвратить трагедию.

Информация Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан: (843) 567-86-72