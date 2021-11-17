В Минобрнауки РТ открыли горячую линию по количеству контрольных работ в школах

Департамент надзора и контроля в сфере образования открыл горячую линию по вопросам количества контрольных работ в школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

«Департамент надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки продолжает мониторинг ситуации с количеством контрольных и проверочных работ в школах. Открывается горячая линия по приему информации об исполнении рекомендаций и об избыточном количестве оценочных процедур для дальнейшего ведения работы с конкретными образовательными организациями», — отметили в ведомстве.

Оценочные процедуры — это контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми учащимися в классе и длительность которых составляет не менее 30 минут.

Школам рекомендовано проводить оценочные процедуры по каждому предмету в параллели не чаще одного раза в две с половиной недели. При этом объем учебного времени на их проведение не должен превышать 10%.

Кроме того, рекомендуется не проводить контрольные работы на первом и последнем уроках и не проводить для одного класса более одной контрольной в день.

Телефоны горячей линии департамента: 8 (843) 237-76-35, 237-75-27 и 237-75-15.

Ранее сократить число проверочных работ в школах поручил Президент РФ Владимир Путин.