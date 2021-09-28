Рособрнадзор провел работу по сокращению числа контрольных работ в школах

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных и проверочных работ в российских школах, которую ранее поручил провести Президент РФ Владимир Путин.

По информации пресс-службы ведомства, соответствующие рекомендации были направлены в регионы страны еще до начала учебного года, в августе.



«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Доклад о выполнении поручения необходимо будет представить главе государства до 1 июля 2022 года.