news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 сентября 2021  10:16

Рособрнадзор провел работу по сокращению числа контрольных работ в школах

news_top_970_100
Рособрнадзор провел работу по сокращению числа контрольных работ в школах
Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

Рособрнадзор уже провел работу по оптимизации числа контрольных и проверочных работ в российских школах, которую ранее поручил провести Президент РФ Владимир Путин.

По информации пресс-службы ведомства, соответствующие рекомендации были направлены в регионы страны еще до начала учебного года, в августе.
 
«В августе рекомендации по оптимизации оценочных процедур были направлены в регионы», — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне Президент России Владимир Путин дал поручение Рособрнадзору, Минпросвещения РФ и властям регионов сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Доклад о выполнении поручения необходимо будет представить главе государства до 1 июля 2022 года.

#школы #Владимир Путин #рособрнадзор #оптимизация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное