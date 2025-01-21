В Татарстане за три года закрыли 19 школ с татарским языком обучения

В Татарстане в 2024 году количество школ с татарским языком обучения сократилось до 591 образовательной организации. Это на девять организаций меньше, чем было в 2023-м и на 19 школ менее относительно 2022-го. Об этом сообщил на пресс-конференции в Центре опережающей профессиональной подготовки в Казани министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Ежегодно министерством проводится мониторинг состояния сети образовательных организаций. Действительно, количество школ с татарским языком обучения и воспитания уменьшается. В 2022 году их было 610, в 2023-м – 600. Причина их ликвидации – уменьшение или отсутствие детей школьного возраста», – рассказал глава Минобрнауки РТ.

Он уточнил, что все ликвидированные школы функционировали в маленьких деревнях, и в последние годы количество учащихся там было менее десяти, а где-то всего три – четыре ученика.

«В городах и районных центрах количество национальных школ не уменьшается. Количество школ является и показателем состояния сел. Нужна работа по привлечению молодежи в сельскую местность», – подчеркнул Хадиуллин.

Также министр рассказал, каких учителей не хватает в школах Татарстана, какая работа проводится по обучению детей мигрантов русскому языку и почему некоторые родители выбирают семейное образование. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».