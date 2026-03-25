В Минобрнауки РТ объяснили, как подтверждается гражданство ребенка при приеме в школу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство образования и науки Татарстана откликнулось на обращения граждан и объяснило, какие именно подтверждающие гражданство детей документы могут быть представлены при приеме в школу.

В пресс-службе ведомства напомнили, что согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 22 ноября 2023 г. №889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» гражданство детей младше 14 лет может быть подтверждено тремя способами:

– заграничным паспортом ребенка с указанием гражданства в соответствующем разделе;

– записью о ребенке на странице 10 «Дети» паспорта гражданина РФ – одного из родителей (с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения и наличием соответствующей отметки);

– корешком к свидетельству о рождении ребенка с отметкой о подтверждении гражданства Российской Федерации.

В свою очередь прием в образовательные организации осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года №458.

В Минобрнауки РТ подчеркнули, что «образовательные организации не устанавливают требований о предоставлении исключительно вкладыша о гражданстве». Школы не вводят дополнительных требований и действуют строго в рамках действующих нормативных правовых актов, акцентировали в ведомстве.

В соответствии с упомянутым выше приказом №458 подтверждение гражданства при подаче заявления о приеме ребенка в школу требуется только для иностранных граждан и лиц без гражданства. Родители, относящиеся к этим категориям, представляют соответствующие документы в составе пакета документов, предусмотренного пунктом 26 данного приказа.

«Оформление вкладыша о гражданстве относится к компетенции миграционных органов и может рассматриваться как один из способов подтверждения соответствующих сведений», – добавили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

