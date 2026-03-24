Прием заявлений по зачислению в первый класс начнется в Татарстане 1 апреля

Приемная кампания по зачислению детей в первый класс стартует в Татарстане 1 апреля. Сроки приема документов разделены на два этапа в зависимости от выбора школы. Нововведением этого года станет прием полного пакета документов через портал госуслуг, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Для тех, кто проживает на территории, закрепленной за определенной школой, а также для обладающих преимущественным правом прием документов – с 1 апреля до 30 июня (первый этап). Если родители выбрали для ребенка учебное заведение в другом районе, то документы принимаются с 6 июля по 5 сентября (второй этап)», – отметили в министерстве.

Заявление на прием в первый класс можно подать лично, через почтовую связь, на электронную почту образовательной организации или через портал государственных и муниципальных услуг РТ. Форма заявления публикуется на сайте школы.

Зачисление детей оформляется приказом образовательного учреждения после завершения приема заявлений. На первом этапе – с 1 по 5 июля, на втором – в течение пяти рабочих дней после подачи заявления.

При отказе в зачислении ребенка его родитель может обратиться в Управление образования муниципалитета для решения спорных вопросов и получения информации о наличии свободных мест в других школах.

Преимущественное право при зачислении в первый класс имеют дети, у которых в этой же школе учатся их братья и сестры. В первоочередном порядке зачисляются в школы по месту жительства дети военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии и УФСИН.

Внеочередным правом зачисления пользуются дети судей, прокуроров и работников Следственного комитета при подаче документов в образовательные организации, имеющие интернат.

После представления полного пакета документов иностранными гражданами администрация школы направит их детей на прохождение тестирования на знание русского языка. Тестирование проводится в первую среду каждого месяца. Кроме того, определены дополнительные сроки прохождения тестов – 26 августа и 30 сентября.

В Татарстане с 1 апреля начнет работу горячая линия по вопросам поступления детей в первый класс. Позвонить можно будет с 9 до 18 часов по телефонам: 8 (843) 237-75-05 и 8 (843) 237-74-36 (для поступления иностранных граждан).