В Минобрнауки РФ согласована кандидатура Ленара Сафина на должность ректора КФУ

Аттестационная комиссия Минобрнауки России согласовала кандидатуру Ленара Сафина на должность ректора Казанского федерального университета. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

Сегодня прошло заседание Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. «На должность руководителя образовательных организаций проходил аттестацию и кандидат на пост ректора Казанского федерального университета Ленар Сафин», — отмечают в вузе.

На аттестации Сафин представил программу дальнейшего развития университета. Члены комиссии поинтересовались его видением пути к реализации госпрограммы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Кандидат на пост ректора ответил, что вуз будет двигаться в фарватере уже сформированной политики. Соответственно, акцент будет делаться на разработке геномных и постгеномных технологий здоровьесбережения, переходе к низкоуглеродной энергетике, создании отечественной системы решений по экологизации добычи нефти и получении альтернативных видов энергии.

Кроме того, вуз продолжит заниматься дизайном новых материалов, развитием информационных технологий и искусственного интеллекта, формированием комплекса доказательных технологий и платформенных решений для повышения качества человеческого потенциала. Отдельно Сафин упомянул системную работу в области развития инженерных школ и наращивания кадрового потенциала.

Помимо этого, он заверил, что Казанский университет уже приступил к системному анализу возможных рисков, связанных с санкциями против России, и начал переориентацию на импортозамещение, отмечается на сайте вуза.

Ранее Наблюдательный совет КФУ рекомендовал назначить на должность ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина, о чем сообщал «Татар-информ».