В Минобрнауки РФ намерены изменить порядок поступления в магистратуру

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Министерство науки и высшего образования России планирует изменить порядок поступления в магистратуру таким образом, чтобы абитуриенты могли подавать заявления максимум на пять направлений в одном вузе. Об этом со ссылкой на проект приказа ведомства сообщает РИА Новости.

На данный момент количество направлений не ограничено – в одном высшем учебном заведении можно выбрать любое число программ подготовки.

В министерстве предполагают, что запланированные изменения начнут действовать в следующем, 2027–2028 учебном году.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков рассказал, что срок получения высшего образования при переходе на новую модель будет составлять от четырех до шести лет – в зависимости от сложности выбранной специальности.