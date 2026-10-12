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Общество 12 октября 2026 03:15

В Минобрнауки РФ намерены изменить порядок поступления в магистратуру

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В Минобрнауки РФ намерены изменить порядок поступления в магистратуру
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство науки и высшего образования России планирует изменить порядок поступления в магистратуру таким образом, чтобы абитуриенты могли подавать заявления максимум на пять направлений в одном вузе. Об этом со ссылкой на проект приказа ведомства сообщает РИА Новости.

На данный момент количество направлений не ограничено – в одном высшем учебном заведении можно выбрать любое число программ подготовки.

В министерстве предполагают, что запланированные изменения начнут действовать в следующем, 2027–2028 учебном году.

Ранее министр образования и науки РФ Валерий Фальков рассказал, что срок получения высшего образования при переходе на новую модель будет составлять от четырех до шести лет – в зависимости от сложности выбранной специальности.

#российские вузы #Минобрнауки РФ
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