Фальков: срок обучения по новой модели высшего образования составит от 4 до 6 ле

Срок получения высшего образования при переходе на новую модель будет составлять от четырех до шести лет в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом РИА Новости сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

По его словам, продолжительность обучения будет составлять четыре, пять или шесть лет в зависимости от сложности специальности. Например, врачи, педагоги и инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туристической отрасли.

Фальков добавил, что сроки обучения в магистратуре также будут разными – от одного до трех лет.

Ранее глава Минобрнауки сообщил агентству, что министерство планирует завершить плавный переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года.

В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках «пилота» студенты получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (один-два года) высшее образование.