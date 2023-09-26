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В Минобразования Татарстана рассказали, к какому труду будут привлекать школьников
С началом нового учебного года учеников снова начали привлекать к общественно полезному труду. Об особенностях принятых нововведений в прямом эфире ЦУР Татарстана рассказал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.
«С этого года можно привлекать обучающихся к общественно-полезному воспитательному нужному труду, связанному с высадкой деревьев, поливом цветов на пришкольном участке, оформлением школьной площадки или класса к какому-либо мероприятию, созданию школьных костюмов, помощь в организации школьных музеев, помощь в библиотеках и в первую очередь поддержание чистоты и гигиены на территории школы, внутри школы и в своих собственных классах, где проходит обучение и воспитание», — сообщил Рамис Музипов.
По его словам, привлекать школьников к труду нужно в соответствии с их возрастом и возможностями. Выполнение работ должном быть разумным и не причиняющим вреда детям, подчеркнул замминистра.
Музипов также напомнил, что общественно полезный труд был заложен в советской системе воспитания, в системе воспитания 90-х годов, а затем на некоторое время был исключен из образовательного процесса. «Было признано, что это исключение наносит только вред, формирует деструктивное представление о должном поведении, о культурном поведении, о воспитании», – резюмировал спикер.
Закон о привлечении российских школьников к общественно полезному труду Госдума РФ приняла 20 июля текущего года, о чем сообщал «Татар-информ».
Эксперты и з Татарстана, комментируя решение Госдумы, отмечали, что «дети не будут заменять уборщиц или садовников», а уроки послужат воспитанию у ребенка полезных навыков.
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