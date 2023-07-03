Эксперт о трудовом воспитании школьников: Дети не будут заменять уборщиц или садовников

Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Эксперты из Татарстана по площадке «Экспертного клуба» высказали свое мнение о возможных изменениях, которые будут внесены в школьную программу.

Так, депутат Госдумы РФ, член Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова отметила, что поправки к Закону «Об образовании в РФ» подразумевают, что труд по умолчанию становится основным правом учеников, а обязанностью – бережное отношение к школьному имуществу, поддержание в классе и в школе в целом чистоты и порядка, участие в общественно-полезном труде.

«Дети не будут заменять уборщиц или садовников. Мы говорим о традиционных дежурствах в классе или столовой, о субботниках. О том, что после обеда нужно убирать за собой посуду, выкидывать мусор в урну... Это элементарные базовые вещи. Так у детей, кроме полезных навыков, сформируется еще и уважение к "человеку труда"», – говорит Ларионова.

Она также напомнила, что ранее в программах обучения российских школ были уроки труда. «Может, нужно все вернуть? Неужели сегодня не надо учить девочку готовить, а мальчика – забивать гвозди? Или это не школьное это дело?» – задается вопросом депутат. «В Минпросвещения сегодня думают о возвращении в школы уроков труда. Об этом уже заявил министр Сергей Кравцов. Скорее всего, это будет урок "Труда и технологии". На нем, по словам министра, школьники получат возможность проявить себя, сделать что-то своими руками», – сказал Ларионова.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов в свою очередь отметил, что «инициатива законодателей о возвращении в школьную жизнь трудового воспитания уже получила поддержку общественности».

«Труд – важный фактор становления личности. Через труд дети и подростки учатся работать в команде, начинают бережно относиться ко всему, формируется положительное отношение к социальным благам и уважение к результатам труда других людей», – говорит Фазылов.

Соглашаясь с первым экспертом, он говорит о том, что в законопроекте «речь не идет о мытье полов и разгрузке мебели». «Трудовые занятия должны быть посильными и учитывать психофизические возможности детей. Возвращение трудового воспитания в школы позволит научить детей самым главным навыкам домашнего труда, которые будут нужны им как в жизни, так и в дальнейшем профессиональном становлении», – отметил эксперт.

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ Тимур Камалетдинов также поддерживает инициативу. Однако отмечает, что вводить ее надо было намного раньше. «Молодые люди должны приучаться к труду, понимать, что без упорного плодотворного труда не бывает успеха и результата. Необходимо в молодежи воспитывать положительное отношение как к труду, так и к людям, выполняющим разную, в том числе грязную, работу. Молодой человек должен не бояться работы и с ранних лет быть готовым к ней», – резюмировал эксперт.