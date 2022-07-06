В Минобороны заявили об уничтожении под Харьковом систем залпового огня производства США

В минувшие сутки российские военные ударом уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним. Оружие хранилось в районе Малотарановки в ДНР, сообщили в минобороны РФ.

Кроме того, на окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад оружия, в котором хранилось 1,5 тыс. снарядов и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства, заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Он также сообщил об уничтожении взвода реактивных систем залпового огня «Ураган» в ДНР, двух сбитых вертолетов Ми-24 и один самолете Су-25 воздушных сил Украины, а также 11 сбитых украинских беспилотниках.

Напомним, сегодня стало известно, что российские военные впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор» в ходе спецоперации на Украине для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами.