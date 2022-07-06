ТАСС: Россия впервые применила комплексы «Ступор» в спецоперации на Украине

Российские военные впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор» в ходе спецоперации на Украине. Их использовали для борьбы с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Аппараты показывают высокую эффективность и удобны для использования, утверждает собеседник агентства. По его словам, с помощью наведения прицела на объект и нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником. После этого украинский дрон «нейтрализуется и принудительно садится в нужное место».

«Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – добавил представитель силовых структур.

При этом где конкретно применяется подобная техника он не уточнил, однако отметил ее успешное использование на западе ДНР.