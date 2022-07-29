В Минобороны заявили, что украинское судно подорвалось на мине в устье Дуная

Принадлежащее Государственной гидрографической службе Украины малое географическое судно «Шляхович» («Шляховик») 28 июля подорвалось на мине в устье реки Дунай. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации российского военного ведомства, инцидент произошел при промере глубин фарватера, а причиной взрыва стала «украинская дрейфующая мина».

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — поделились своим видением ситуации в Минобороны России.

В начале июля в Администрации морских портов Украины рассказали о возобновлении судоходства по каналу Дунай — Черное море. Это произошло после ухода российских войск с острова Змеиный.

По информации из открытых источников, судно «Шляховик» было построено в 1964 году на Таганрогском судоремонтном заводе по проекту Р-100 (Р-148). Оно относится к классу морских самоходных завозных кранов и может применяться для разных целей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, опираясь на сведения только из официальных российских источников.